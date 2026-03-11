  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34545
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Malkhei Israel, 1

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Idealnie usytuowany na ulicy Frishman, naprzeciwko placu Masaryk i blisko placu Rabin, apartament ten cieszy się centralnym i bardzo poszukiwanym lokalizacji w samym sercu Tel Awiwu. W dobrze utrzymanym budynku z windą i miklatem, odkryj 3 pokoje o powierzchni około 100 m2, znajduje się na 4 piętrze. Apartament został całkowicie odnowiony, z pełnym zastąpieniem infrastruktury (elektryczność, kanalizacja) i oferuje nowoczesne i eleganckie usługi. Posiada dużą jadalnię, hojny apartament rodzicielski i wysokie sufity przynoszące objętość i charakter. Niewielki taras z widokiem na Masaryk Square uzupełnia tę nieruchomość. Kochany apartament łączący urok, komfort i premium lokalizacji Cena: 5,650,000 NIS.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet tour prenium
Nahariya, Izrael
od
$589,380
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,33M
Dzielnica mieszkaniowa Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$532,637
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$879,054
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Ashdod, Izrael
od
$971,850
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
wyjątkowy biznes do przejęcia!! w nowym rejonie Agamim. w małym budynku 5 pięter, rdj 4 pokoje 100 m2 powierzchni mieszkalnej + 50m2 ogród. Amerykańska kuchnia, elektrycyt ia, sypialnia z łazienką i garderobą, klimatyzacja centralise, parking. Proszę natychmiast wejść. bardzo dobry produkt d…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Dzielnica mieszkaniowa Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Herzliya, Izrael
od
$7,52M
Położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Izraela, zaledwie 400 metrów od wybrzeża, ta nowa willa jest ucieleśnieniem nowoczesnego luksusu i architektonicznej doskonałości. Zaprojektowany przez słynnego architekta Orly 'ego Shrem, ta starannie wykonana rezydencja obejmuje trzy po…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Dzielnica mieszkaniowa Hauts plafonds
Aszkelon, Izrael
od
$1,25M
willa z piwnicą jako t2 piękny ogród Poddasze o powierzchni 50m2 barnea Dwie minuty od wyjścia z miasta
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się