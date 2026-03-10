Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse

  1. Realting.com
Jerusalem, Izrael
$3,42M
ID: 34898
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Naftali, 8

O kompleksie

Luksusowy apartament w Baka, Jerozolima. Rzadka okazja tuż obok parku, w sercu Baki. Ten całkowicie odnowiony i nowy apartament rozciąga się ponad 150 m2 i został zaprojektowany i wykończony zgodnie z najwyższymi standardami. Cechy obiektu: 4 przestronne i słoneczne sypialnie - 3 nowoczesne łazienki z eleganckim wykończeniem - luksusowa koszerna kuchnia z 2 piekarnikami, 2 umywalami i 2 zmywarkami do naczyń - 2 balkony soukkah z pięknym widokiem na zieleń. Trzy wystawy, pełne naturalnego światła - Bezpieczny parking dla całego budynku - Mamad (pokój ochrony) - Gotowy do wprowadzenia. Ten mini penthouse z jasnymi, otwartymi przestrzeniami i wzornictwem oferuje komfort, funkcjonalność i styl. Położony w odległości krótkiego spaceru od kawiarni, sklepów i atrakcji kulturalnych, nieruchomość ta łączy nowoczesny luksus i urok jednego z najbardziej poszukiwanych obszarów Jerozolimy. Cena wnioskowana: 10,900,000 nis.. wirtualny link wizyty na życzenie

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
