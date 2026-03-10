Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Luksusowy apartament w Baka, Jerozolima. Rzadka okazja tuż obok parku, w sercu Baki. Ten całkowicie odnowiony i nowy apartament rozciąga się ponad 150 m2 i został zaprojektowany i wykończony zgodnie z najwyższymi standardami. Cechy obiektu: 4 przestronne i słoneczne sypialnie - 3 nowoczesne łazienki z eleganckim wykończeniem - luksusowa koszerna kuchnia z 2 piekarnikami, 2 umywalami i 2 zmywarkami do naczyń - 2 balkony soukkah z pięknym widokiem na zieleń. Trzy wystawy, pełne naturalnego światła - Bezpieczny parking dla całego budynku - Mamad (pokój ochrony) - Gotowy do wprowadzenia. Ten mini penthouse z jasnymi, otwartymi przestrzeniami i wzornictwem oferuje komfort, funkcjonalność i styl. Położony w odległości krótkiego spaceru od kawiarni, sklepów i atrakcji kulturalnych, nieruchomość ta łączy nowoczesny luksus i urok jednego z najbardziej poszukiwanych obszarów Jerozolimy. Cena wnioskowana: 10,900,000 nis.. wirtualny link wizyty na życzenie
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.