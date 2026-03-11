Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

BZH Czy marzysz o unikalnym, wspaniałym, wyrafinowanym mieszkaniu z dużym tarasem? Departament French-speaking RE / MAX Hadera prezentuje w wyłączności wspaniały apartament urządzony przez architekta, w centrum miasta, rue Tarna, w high-end projektu VIVA, doceniony przez Francophones. Charakterystyka: - 5 pokojowe mieszkanie, - Powierzchnia około 130 m2, - 45 m2 XL taras z panoramicznym otwartym widokiem! - Na 26 piętrze, z windą Shabbat, - Piękny jasny salon z dużym oknem zatoki, - Piękna umeblowana kuchnia z dużym barem, - 4 sypialnie, w tym bezpieczny pokój i niesamowity apartament z dużą garderobą, - Lobby, cztery windy, - Dwa podziemne miejsca parkingowe! Położony nad centrum handlowym, z supermarketem, sklepy, restauracje i francuskojęzyczne centrum medyczne Hadera. Kilka minut spacerem od społeczności Francophone i 12 minut jazdy od morza. Wyjątkowo! Więcej informacji: Raphel Benguigui, Twój agent nieruchomości, Francuski Departament RE / MAX Hadera. Licencja nr 313736