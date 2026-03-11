Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

  1. Realting.com
Hadera, Izrael
od
$954,608
;
7
ID: 34346
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    Ahad HaAm, 16

O kompleksie

BZH Czy marzysz o unikalnym, wspaniałym, wyrafinowanym mieszkaniu z dużym tarasem? Departament French-speaking RE / MAX Hadera prezentuje w wyłączności wspaniały apartament urządzony przez architekta, w centrum miasta, rue Tarna, w high-end projektu VIVA, doceniony przez Francophones. Charakterystyka: - 5 pokojowe mieszkanie, - Powierzchnia około 130 m2, - 45 m2 XL taras z panoramicznym otwartym widokiem! - Na 26 piętrze, z windą Shabbat, - Piękny jasny salon z dużym oknem zatoki, - Piękna umeblowana kuchnia z dużym barem, - 4 sypialnie, w tym bezpieczny pokój i niesamowity apartament z dużą garderobą, - Lobby, cztery windy, - Dwa podziemne miejsca parkingowe! Położony nad centrum handlowym, z supermarketem, sklepy, restauracje i francuskojęzyczne centrum medyczne Hadera. Kilka minut spacerem od społeczności Francophone i 12 minut jazdy od morza. Wyjątkowo! Więcej informacji: Raphel Benguigui, Twój agent nieruchomości, Francuski Departament RE / MAX Hadera. Licencja nr 313736

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
