Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center

Tel-Awiw, Izrael
$2,16M
8
ID: 34640
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Pinsker, 70

O kompleksie

Apartament Nowy 4 Pokoje z tarasem - Blisko centrum Dizengoff Niedawno wybudowany apartament w uprzywilejowanej lokalizacji, kilka minut spacerem od plaży i tętniącego życiem centrum Tel Awiwu. • 4 pokoje, 92 m2 • Przestronny słoneczny taras o powierzchni 15 m2 • Salon z otwartą kuchnią • Apartament z łazienką • Bezpieczny pokój (Mamad) i inny pokój • Dodatkowa łazienka i toaleta dla gości • 3 piętro na 6 z windą • Parking prywatny Idealny do życia lub inwestowania! Cena: 6,900,000 Cena za m2: 63,302

Tel-Awiw, Izrael
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
Stopa procentowa
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
Kwota pożyczki
Terminy
Terminy
Płatność miesięczna
Płatność miesięczna
