Dzielnica mieszkaniowa Place de parking a louer en centre ville agrippas

Jerozolima, Izrael
od
$172
;
1
ID: 34847
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Miejsce parkingowe do wynajęcia w idealnym miejscu Położony w centrum miasta - Rue Agripas.

Jerozolima, Izrael
