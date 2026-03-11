  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$909,150
;
13
ID: 34098
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    HaRav Uziel, 37

O kompleksie

BAT YAM O projekcie Położony w samym sercu Bat Yam, w cichym i odnowionym środowisku mieszkalnym, Ta rezydencja oferuje nowoczesne, wygodne i wyrafinowane doświadczenie życiowe. Projekt przeznaczony do spełnienia oczekiwań młodych rodzin oraz inwestorów wyróżnia się nowoczesną architekturą łączącą elegancki design i funkcjonalność. Budynek składa się z 9 pięter i 38 od 2 do 4 pokojowych apartamentów, a także przestronnych penthouses z niezabudowanym widokiem i high-end wykończenia. Każda jednostka posiada prywatny balkon, miejsce parkingowe i elegancki design wnętrz, myśli w każdym szczególe. Idealne środowisko życia Daniel Art Bat Yam harmonijnie łączy życie miejskie z jakością życia. Projekt posiada centralną lokalizację, blisko morza, główne trasy transportowe, centra handlowe, szkoły i obszary rekreacyjne. Mieszkańcy cieszą się zatem praktycznym, przyjemnym i inspirującym życiem codziennym w rozwijającej się okolicy.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$2,01M
Apartament z wysokimi sufitami i oryginalnymi podłogami w prawdziwym arabskim domu. Na pierwszym i ostatnim piętrze, 20 kroków. Balkon succah, widok degagee
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre haneviim jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,66M
W nowym budynku z windą i windą Shabbat, 5 pokojowe mieszkanie bardzo jasne na 3 piętrze. Apartament składa się z 4 sypialni, duży przestronny salon otwarty na przyjemny balkon z otwartym widokiem, a także dwa soccah balkony około 10 m2 każdy. Apartament posiada 2 łazienki, 3 toalety, bezp…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Dzielnica mieszkaniowa Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Nahariya, Izrael
od
$583,110
Piękne 4 pokojowe mieszkanie, nowe, jasne i przestronne. Obszar 110 m2, obejmuje taras 14m2, piwnicę, parking i windę. Oferując piękne widoki na morze, znajduje się na drugim piętrze 8-piętrowego budynku, w nowym środowisku mieszkalnym Akhziv
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
