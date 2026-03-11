Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya.
Projekt Ussishkine 12 to budynek butikowy strategicznie położony 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży
W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście
Charakterystyka projektu
Projekt obejmuje 25 apartamentów od 3 do 5 pokoi oraz apartament.
Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego
Trzy apartamenty na piętro
Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta
2 windy, w tym chabbatic
Podziemny parking
Dostawa w ciągu 30 miesięcy
Gwarancja bankowa
Charakterystyka apartamentu
Na podłodze jest cały dom 80x80
Centralna klimatyzacja
Jakość mebli łazienkowych
Zawór marki Grohe
Jakość drzwi wewnętrznych
Kuchnia dostosowana
Magazyny elektryczne w całym domu
Lokalizacja na mapie
Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.