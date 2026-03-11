  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanya
  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Netanya, Izrael
od
$931,095
;
8
Zostawić wniosek
ID: 34252
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Ussishkin, 19

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Ussishkine 12 to budynek butikowy strategicznie położony 3 minuty spacerem od słynnego kikar i 4 minuty od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charakterystyka projektu Projekt obejmuje 25 apartamentów od 3 do 5 pokoi oraz apartament. Pokrycie zewnętrzne kamienia naturalnego Trzy apartamenty na piętro Budynek będzie wyposażony w podwójne lobby o wysokości sufitu 6 metrów i zaprojektowany przez architekta 2 windy, w tym chabbatic Podziemny parking Dostawa w ciągu 30 miesięcy Gwarancja bankowa Charakterystyka apartamentu Na podłodze jest cały dom 80x80 Centralna klimatyzacja Jakość mebli łazienkowych Zawór marki Grohe Jakość drzwi wewnętrznych Kuchnia dostosowana Magazyny elektryczne w całym domu

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Aszkelon, Izrael
od
$658,350
Dzielnica mieszkaniowa Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$2,51M
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,80M
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Izrael
od
$931,095
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
JEDNOLITY APARTAMENT JARDINA Z PISKINĄ I PARKINĄ • 3 sztuki • 2 sypialnie • 1 garderoba • 1 łazienka, 1 toaleta • W pełni umeblowane • 90 m2 + 100 m2 • Prywatny ogród z basenem • Parking prywatny Miejsce Habima / Boulevard Rothschild Cena: 9,500,000 IL Skontaktuj się z nami, aby uzyskać w…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Jerozolima, Izrael
od
$3,14M
Beit Kerem - nowy budynek z prywatnym wejściem. Luksusowy apartament zaprojektowany przez architekta. 5 pokoi 170 m2 + ogród 150 m2 Możliwość podziału na 3 + 2. Balkon Soucca. 2 miejsca parkingowe. winda
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,11M
Piękny apartament 5-pokojowy na sprzedaż w Ashdod w bardzo popularnej rezydencji w "Youd Bet", słoneczny na południe z niezakłóconym widokiem. Piwnica i prywatny parking uzupełniają ten wyjątkowy obiekt
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się