Dzielnica mieszkaniowa Holyland golden heights

# # * * Prezentacja projektu - Achat Holyland Grouping, Jerozolima * *
Położony w samym sercu poszukiwanej dzielnicy * * Holyland w Jerozolimie * *, ten nowy projekt mieszkalny oferuje rzadką okazję do nabycia mieszkania w nowoczesnym, zielonym środowisku i doskonale podłączony do głównych osi miasta. Zaprojektowany do zapewnienia komfortu, jakości życia i trwałości, budynek składa się z * * ogrodu i trzech pięter * *, w sumie * * 12 przestronnych apartamentów * *, od * * 3 pokoi do 4 pokoi * *.
Każda obudowa ma schludny design, zoptymalizowane przestrzenie i piękną jasność. Apartamenty wyposażone są w * * hojne tarasy * *, podczas gdy ogród gruntowy cieszyć * * prywatnych ogrodów * *, idealne dla rodzin lub tych, którzy szukają cichego i zielonego środowiska życia.
Projekt obejmuje również * * parkowanie naziemne * *, zapewniając komfort i bezpieczeństwo na co dzień, a także standard konstrukcyjny spełniający nowoczesne wymagania dotyczące izolacji, trwałości i jakości materiałów.
* * Dostawa jest planowana na 36 miesięcy * *, co pozwala nabywcom na planowanie instalacji lub inwestycji spokojnie.
Ta grupa kupująca stanowi wyjątkową okazję do przyłączenia się do projektu nieruchomości wielkości ludzkiej w jednym z najpopularniejszych dzielnic w Jerozolimie, ciesząc się korzystnymi warunkami i wyjątkowym środowiskiem życia
Nasza agencja jest do Państwa dyspozycji w celu uzyskania dodatkowych informacji
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
