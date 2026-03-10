Dzielnica mieszkaniowa Holyland golden heights

# # * * Prezentacja projektu - Achat Holyland Grouping, Jerozolima * * Położony w samym sercu poszukiwanej dzielnicy * * Holyland w Jerozolimie * *, ten nowy projekt mieszkalny oferuje rzadką okazję do nabycia mieszkania w nowoczesnym, zielonym środowisku i doskonale podłączony do głównych osi miasta. Zaprojektowany do zapewnienia komfortu, jakości życia i trwałości, budynek składa się z * * ogrodu i trzech pięter * *, w sumie * * 12 przestronnych apartamentów * *, od * * 3 pokoi do 4 pokoi * *. Każda obudowa ma schludny design, zoptymalizowane przestrzenie i piękną jasność. Apartamenty wyposażone są w * * hojne tarasy * *, podczas gdy ogród gruntowy cieszyć * * prywatnych ogrodów * *, idealne dla rodzin lub tych, którzy szukają cichego i zielonego środowiska życia. Projekt obejmuje również * * parkowanie naziemne * *, zapewniając komfort i bezpieczeństwo na co dzień, a także standard konstrukcyjny spełniający nowoczesne wymagania dotyczące izolacji, trwałości i jakości materiałów. * * Dostawa jest planowana na 36 miesięcy * *, co pozwala nabywcom na planowanie instalacji lub inwestycji spokojnie. Ta grupa kupująca stanowi wyjątkową okazję do przyłączenia się do projektu nieruchomości wielkości ludzkiej w jednym z najpopularniejszych dzielnic w Jerozolimie, ciesząc się korzystnymi warunkami i wyjątkowym środowiskiem życia Nasza agencja jest do Państwa dyspozycji w celu uzyskania dodatkowych informacji