Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Mordecai Khayat prezentuje nowy wyjątkowy projekt w Holyland - Jerozolima
Wspaniały widok na miasto Jerozolima
Na wzniesionym wzgórzu z widokiem na wspaniałe krajobrazy Jerozolimy, kompleks mieszkalny Holyland, podpisany przez jednego z najlepszych budowniczych Izraela.
Ikona projektu architektonicznego, który łączy nowoczesność, elegancję i spokój, w samym sercu środowiska zielonego i niepowtarzalną atmosferę unikalną dla Jerozolimy.
Wyłączne środowisko życia
Oddychaj głęboko i pozwól się ponieść ponadczasowym urokiem Świętego Miasta.
Z jednej strony zapierający dech w piersiach widok panoramiczny; z drugiej, orzeźwiający wiatr i spokój wysokości Holyland.
Projekt obejmuje 31piętrową wieżę mieszkalną, jak również dwa budynki butikowe, oferujące wysokiej klasy i funkcjonalne doświadczenie życiowe, przeznaczone do spełnienia oczekiwań rodzin, inwestorów i miłośników Jerozolimy.
Idealne i połączone środowisko
Kompleks harmonijnie integruje się z istniejącym sąsiedztwem i obejmuje:
6 dunamów parku krajobrazowego z ogrodami rekreacyjnymi
Ścieżki piesze i rowerowe
Dwie synagogi
Bezpośredni dostęp do lekkich pociągów tramwajowych i izraelskich
Szybkie połączenie do rozpoczęcia wymiany i autostrady 16 z Jerozolimy do centrum kraju
Prawdziwy sojusz między jakością życia miejskiego, przyrodą i społecznością.
Usługi i sprzęt
Luksusowa hala wejściowa
Budynek 31piętrowy
Targi biznesowe
Punkt bezpieczeństwa 24 / 7
W pełni wyposażona siłownia
Typologia apartamentów
• 3 pokoje: 81 m2 + 9 m2 balkon
• 4 pokoje: 108 m2 + 11m2 balkon
• 5 pokoi: 130 m2 + 13 m2 balkon
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Rekreacja
