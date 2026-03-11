  1. Realting.com
  Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,48M
10
ID: 34157
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Melchet, 57

O kompleksie

Do sprzedaży wyłącznej W sercu miasta, 57 rue Melchett Blisko Ben Zion Boulevard i kilka kroków od Rothschild Boulevard W nowym budynku butikowym Wspaniały apartament dwupoziomowy, gustownie urządzony 4 pokoje, 5 piętro, widok na zachód 112 m2 + około 32 m2 słonecznych tarasów Dolny poziom: 3 sypialnie, w tym apartament z małym tarasem słonecznym i oddzielne toalety. Na górze: Duży jasny salon, w tym kuchnia i pokój dzienny, z dostępem do słonecznego tarasu. piwnica 12 m2, winda i miejsce parkingowe w piwnicy. Budynek posiada również pokój rowerowy i wózek.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

