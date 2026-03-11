Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Do sprzedaży wyłącznej
W sercu miasta, 57 rue Melchett
Blisko Ben Zion Boulevard i kilka kroków od Rothschild Boulevard
W nowym budynku butikowym
Wspaniały apartament dwupoziomowy, gustownie urządzony
4 pokoje, 5 piętro, widok na zachód
112 m2 + około 32 m2 słonecznych tarasów
Dolny poziom:
3 sypialnie, w tym apartament z małym tarasem słonecznym i oddzielne toalety.
Na górze:
Duży jasny salon, w tym kuchnia i pokój dzienny, z dostępem do słonecznego tarasu.
piwnica 12 m2,
winda
i miejsce parkingowe w piwnicy.
Budynek posiada również pokój rowerowy i wózek.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.