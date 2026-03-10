Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage

Na sprzedaż - Nowoczesny apartament w Bat Yam Tylko 2 minuty od tramwaju i 500 metrów od plaży, ten jasny i odnowiony apartament cieszy się wyjątkową lokalizacją, w pobliżu Boulevard de l 'Independence, jego zielone przestrzenie i jego usług. Szczegóły właściwości Powierzchnia wewnętrzna: 116 m2 Balkon: 12 m2 Bezpieczny pokój (Mamad) Parking podziemny w katastrze Bardzo jasne mieszkanie Narażenie na zachód / północ - dobrze wentylowane Budynek wyposażony w 3 windy Idealna lokalizacja 500 metrów od plaży Bezpośredni dostęp do tramwajowej (czerwona linia) Blisko Boulevard de l 'Indépendance i jego parku Blisko transportu publicznego Kilka kroków od sklepów, supermarketów, restauracji i kawiarni