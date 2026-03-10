Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Nowoczesny apartament w Bat Yam
Tylko 2 minuty od tramwaju i 500 metrów od plaży, ten jasny i odnowiony apartament cieszy się wyjątkową lokalizacją, w pobliżu Boulevard de l 'Independence, jego zielone przestrzenie i jego usług.
Szczegóły właściwości
Powierzchnia wewnętrzna: 116 m2
Balkon: 12 m2
Bezpieczny pokój (Mamad)
Parking podziemny w katastrze
Bardzo jasne mieszkanie
Narażenie na zachód / północ - dobrze wentylowane
Budynek wyposażony w 3 windy
Idealna lokalizacja
500 metrów od plaży
Bezpośredni dostęp do tramwajowej (czerwona linia)
Blisko Boulevard de l 'Indépendance i jego parku
Blisko transportu publicznego
Kilka kroków od sklepów, supermarketów, restauracji i kawiarni
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.