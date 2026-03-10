  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage

Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage

Bat Jam, Izrael
od
$1,02M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34906
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yoseftal

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Nowoczesny apartament w Bat Yam Tylko 2 minuty od tramwaju i 500 metrów od plaży, ten jasny i odnowiony apartament cieszy się wyjątkową lokalizacją, w pobliżu Boulevard de l 'Independence, jego zielone przestrzenie i jego usług. Szczegóły właściwości Powierzchnia wewnętrzna: 116 m2 Balkon: 12 m2 Bezpieczny pokój (Mamad) Parking podziemny w katastrze Bardzo jasne mieszkanie Narażenie na zachód / północ - dobrze wentylowane Budynek wyposażony w 3 windy Idealna lokalizacja 500 metrów od plaży Bezpośredni dostęp do tramwajowej (czerwona linia) Blisko Boulevard de l 'Indépendance i jego parku Blisko transportu publicznego Kilka kroków od sklepów, supermarketów, restauracji i kawiarni

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$2,35M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$16,30M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Hadera, Izrael
od
$843,315
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Aszkelon, Izrael
od
$658,350
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$896,610
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Jam, Izrael
od
$1,02M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces remis a neuf
Jerozolima, Izrael
od
$896,610
Wspaniały 4 jasne pokoje Elegancka i nowoczesna kuchnia 3 przestronne sypialnie 2 łazienki, jedna z wanną i WC, jedna z prysznicem 1 dodatkowa oddzielna toaleta taras z częściową suką Budynek przejdzie w pinouy binouy w ciągu kilku lat Mieszkanie zarobi wtedy 30m2 Już 90% podpisów W sąsiedzt…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
Na sprzedaż - Przestronne 3-pokojowe mieszkanie Bofrachehov Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Aviv, w pobliżu plaży, kawiarni, restauracji, sklepów i transportu. Dzielnica Bofrachehov oferuje tętniące życiem i centralne środowisko życia, pozostając mieszkalne i przyj…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
Apartament 2.5 pokoje, 72m2 na 3 piętrze z mamakiem Budynek o jakości remontu Tama 38 w 2020 r. Cicha, potrójna orientacja I / N / S 300 metrów od plaży
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się