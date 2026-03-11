  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,60M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 34167
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Tashah, 14

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Budynek i mieszkanie 4 nowych pokoi. znajduje się na 2 piętrze bardzo jasne z południowo-zachodnią orientacją. Impasse w pobliżu Kikar Hamedina

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
Dzielnica mieszkaniowa Residence boutique dexception
Jerusalem, Izrael
od
$1,43M
Dzielnica mieszkaniowa A stunning villa
Jerozolima, Izrael
od
$5,58M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$16,30M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin
Aszdod, Izrael
od
$2,35M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,60M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Hadera, Izrael
od
$652,080
BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje ekskluzywne 4 pokojowe mieszkanie w prestiżowym kompleksie SOHO! - Wewnątrz bardzo poszukiwanego nowoczesnego kompleksu, ponad francuskojęzycznym Beth Wolhamad z Hadery, - 4 elementy dobrze ułożone o powierzchn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Na sprzedaż - Lev Ha Antarir, Tel Aviv - Simtat Laan Odkryj ten uroczy apartament położony w samym sercu Lev Ha Simtat Laan to rzadka perła: mała alejka mieszkalna, dyskretna i spokojna, poszukiwana przez koneserów. Kilka kroków od dużych, tętniących życiem ulic, oferuje absolutny spokój, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Raanana, Izrael
od
$1,03M
Piękny apartament o powierzchni 118 m2 i 9 m2 taras. parking. orientacje Południe / Zachód bardzo słoneczne. Zamknąć szkołę. Dziewięć nigdy nie żyje. Ciekawa cena, gorsza od chodzenia po pięknej powierzchni. Bardzo duży salon. 2 łazienki. Widok na dekorację parku
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się