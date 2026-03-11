  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Ashdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Ashdod, Izrael
od
$548,625
;
5
Zostawić wniosek
ID: 34079
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Apartament 3,5 pokoje na sprzedaż - 122 m2 + balkon Rzadkie okazje w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej Dalet w Ashdod. Przestronny, jasny i doskonale położony apartament, oferujący doskonały potencjał wartości. Opis: Hojna powierzchnia 122 m2 Wejście do dużego salonu z balkonem z widokiem na spokojny park Kuchnia funkcjonalna z pralnią Dwie duże sypialnie, każda z dwoma oknami Mamad (sejf) Dwie windy Parking Odświeżanie, idealne do dostosowania lub inwestycji Lokalizacja Premium: Natychmiastowa bliskość sklepów, szkół, synagogi i transportu Kilka minut spacerem od plaży Cichy i poszukiwany środowiska mieszkalnego Główne aktywa: Podobne apartamenty w rezydencji, po renowacji, oferowane są na 2.300.000. Wyjątkowa cena sprzedaży: 1 690 000 Wniosek: Wyjątkowa wartość za pieniądze, wysoki potencjał i idealna lokalizacja. Najlepsza nieruchomość w Ashdod.

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Izrael
od
$3,65M
Dzielnica mieszkaniowa Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Tel-Awiw, Izrael
od
$658,350
Dzielnica mieszkaniowa Bureau a louer a jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,330
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Ashdod, Izrael
od
$548,625
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Dzielnica mieszkaniowa A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,18M
Idealnie usytuowany w samym sercu Tel Awiwu, na prestiżowej ulicy Dizengoff, na skrzyżowaniu ulic Jabotinsky i Bazel, jeden z najbardziej popularnych obszarów miasta, znany z kawiarni, sklepów i niepowtarzalnej atmosfery. Mieszkanie w niedawno odnowionym budynku w ramach projektu TAMA 38, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Izrael
od
$457,710
nowy program w nowej dzielnicy netivot warunki płatności bez precedensu 3 lata budowy bez indeksacji ?? Nowy program Podpis 15% 85% przed dostawą kluczy!!! W sercu dzielnicy, w samym środku Maalot HaNahal a Netivot 's boom odkryj nowy projekt mieszkaniowy w komercjalizacji. Kompleks mieszka…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,53M
Na sprzedaż - Lev Ha Antarir, Tel Aviv - Simtat Laan Odkryj ten uroczy apartament położony w samym sercu Lev Ha Simtat Laan to rzadka perła: mała alejka mieszkalna, dyskretna i spokojna, poszukiwana przez koneserów. Kilka kroków od dużych, tętniących życiem ulic, oferuje absolutny spokój, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się