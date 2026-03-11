  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Affaire en or

Dzielnica mieszkaniowa Affaire en or

Jerozolima, Izrael
od
$695,970
;
3
Zostawić wniosek
ID: 34050
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Avraham Stern, 11

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Bardzo dobrze położony apartament na rufie naprzeciwko makoletu Good summer Zaawansowane pinouy binouy (duży potencjał dla korzyści) Bardzo szybko godne pochwały

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aszdod, Izrael
od
$1,25M
Dzielnica mieszkaniowa Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Raanana, Izrael
od
$1,78M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$909,150
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Affaire en or
Jerozolima, Izrael
od
$695,970
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf grand jardin haut standing magnifique neuf projet de qualite
Jerozolima, Izrael
od
$1,00M
Givat Shmouel projekt mały Neuilly z Tel Awiwu Mardochee Khayat proponuje projekt, którego reputacja nie jest już do zrobienia Położony w najlepszym miejscu Guivat Shmuuel w pobliżu synagogi i sklepów Dostęp do bezpośredniej autostrady dla Tel Awiwu Guivat Shmouel jest miastem strategiczni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$16,30M
Wyjątkowy Penthouse- Villa cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją z widokiem na park Yarkon, z panoramicznym widokiem na park, Morze Śródziemne i krajobraz miejski. Idealnie położony w samym sercu dzielnicy Tel- Aviv po Old North, nieruchomość oferuje dostęp do portu Tel- Aviv, plaży i wiele…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,48M
Nowy projekt zlokalizowany w Jerozolimie Katamon blisko wszystkich obiektów, sklepów, restauracji, Canion Hadar, w pobliżu Emek refaim... Budynek 7- piętrowy dostępne w marcu 2026 r. Pinoui / binoui, ogrzewanie podłogowe, winda, parking, piwnica opcjonalna, domofon Ostatnie apartamenty 1, …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się