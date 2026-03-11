Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Dizengoff, 312 The Great Synagogue of North Tel Aviv
O kompleksie
Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français
Luksusowy duplex na Old North!
W idealnym miejscu na Starej Północy, na północnym końcu ulicy Sokolov, kilka kroków od parku, portu, kawiarni, restauracji i transportu publicznego - piękne 4-pokojowe duplex na sprzedaż!
100 m2 powierzchni mieszkalnej + duży taras słoneczny
Piętro wejściowe: przestronny salon, kuchnia, toaleta dla gości i ogromny taras z przodu 20 m2
Dolny poziom:
Komfortowy apartament rodzicielski
Bezpieczny pokój (Mamad) + dodatkowy pokój
Łazienka z WC
Idealne dodatkowe miejsce na biuro lub pokój rodzinny
Cena: 6,720,000 ILS
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę. Mówimy po francusku, angielsku i hebrajsku.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.