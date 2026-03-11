Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord

Luksusowy duplex na Old North! W idealnym miejscu na Starej Północy, na północnym końcu ulicy Sokolov, kilka kroków od parku, portu, kawiarni, restauracji i transportu publicznego - piękne 4-pokojowe duplex na sprzedaż! 100 m2 powierzchni mieszkalnej + duży taras słoneczny Piętro wejściowe: przestronny salon, kuchnia, toaleta dla gości i ogromny taras z przodu 20 m2 Dolny poziom: Komfortowy apartament rodzicielski Bezpieczny pokój (Mamad) + dodatkowy pokój Łazienka z WC Idealne dodatkowe miejsce na biuro lub pokój rodzinny Cena: 6,720,000 ILS Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę. Mówimy po francusku, angielsku i hebrajsku.