  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord

Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,11M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34627
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff, 312 The Great Synagogue of North Tel Aviv

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Luksusowy duplex na Old North! W idealnym miejscu na Starej Północy, na północnym końcu ulicy Sokolov, kilka kroków od parku, portu, kawiarni, restauracji i transportu publicznego - piękne 4-pokojowe duplex na sprzedaż! 100 m2 powierzchni mieszkalnej + duży taras słoneczny Piętro wejściowe: przestronny salon, kuchnia, toaleta dla gości i ogromny taras z przodu 20 m2 Dolny poziom: Komfortowy apartament rodzicielski Bezpieczny pokój (Mamad) + dodatkowy pokój Łazienka z WC Idealne dodatkowe miejsce na biuro lub pokój rodzinny Cena: 6,720,000 ILS Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę. Mówimy po francusku, angielsku i hebrajsku.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande
Jerusalem, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$316,008
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,48M
Dzielnica mieszkaniowa Neuf vue sur la mer
Nahariya, Izrael
od
$589,380
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,11M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Ashdod, Izrael
od
$592,515
nowy apartament 4 pokoje 100 m2 Taras 14m2 nowy budynek centralne i rozwijające się położenie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jerozolima, Izrael
od
$3,76M
Holyland - Okręg w pełnej odnowy miejskiej, z budową sklepów, synagogów i zmodernizowanych parków! Luksusowy penthouse w budynku z prestiżowym holu, siłowni i 3 wind szabat. 5 pokoi (łatwa możliwość przeniesienia do 7), 243 m2 powierzchni mieszkalnej + 180 m2 tarasów Soukka - łącznie 423 m…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma jerusalem centre
Jerozolima, Izrael
od
$1,98M
Nowy na rynku, w Michkenot Haouma, w pobliżu stacji centralnej i centrum miasta, w rezydencji stoi, z widokiem na promenadę, appt 5P w doskonałym stanie, balkon z otwartym widokiem, 2 prywatne parkingi, piwnica. Hadassa Exclusive, Takam Agency
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się