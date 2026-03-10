Dzielnica mieszkaniowa En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

  1. Realting.com
Jerozolima, Izrael
od
$721,050
;
5
ID: 34883
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Bolivia, 5

O kompleksie

Bardzo piękny projekt na Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, rezydencja 3 budynków, w tym 2 budynki 9 pięter i 1 z 16 pięter. Duży wybór mieszkania z dużym balkonem od 2 do 5 pokoi z parter i penthouse. Parking dla każdego mieszkania, piwnice zarezerwowane dla niektórych apartamentów. Dostawa 50 miesięcy. cena wyjściowa za jeden z 2 sztuk: 67 m2 z tarasem 12 m2: 2300000 nis Okręg Kiryat Yovel oferuje wspaniałe widoki i znajduje się w strategicznym miejscu z optymalnym dostępem do głównych dróg, w tym Begin Boulevard i Golomb Street. Obszar jest również idealnie blisko centrum handlowego Malcha i Teddy Stadium. W pobliżu znajdują się dzielnice Beit VeGan oraz Ramat Denya i Ramat Sharet.

Jerozolima, Izrael
