  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2

Dzielnica mieszkaniowa A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2

Jerozolima, Izrael
od
$1,19M
9
ID: 34141
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

Apartament 3 pokoje, 71 m2, całkowicie odnowione - Położony w strategicznej lokalizacji między ulicami króla Jerzego i Bezalla, w miejscu spotkań Rehavia i Nahlaot dzielnic, i krótki spacer od Mahane Yehuda Market. Taras 7 m2, na 4 piętrze z windą. Bardzo jasne mieszkanie, w tym apartament rodzicielski. Nowa i wyposażona kuchnia: prawie wszystko jest zintegrowane (w tym lodówka), wiele szaf i 2 umywalki.: nowe zintegrowane szafki ścienne w salonie, sypialnie i korytarz. Osłony elektryczne i drzwi pancerne cena: 3800000sh

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
