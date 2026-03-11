  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem

Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem

Jerozolima, Izrael
$846,450
12
ID: 34148
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Lewi Lipski, 42

O kompleksie

W pełni odnowiony 4-pokojowy apartament 84m2 - Ramot Alef, Jerozolima Drugie piętro, bez windy. 4 pokoje o powierzchni 84m2 na 2 piętrze Salon, jadalnia 3 sypialnie, 1 łazienka, 2 toalety Klimatyzacja, gaz do podgrzewania wody, chemia proszkowa Drzwi pancerne, grille, rolety Wystawa: Wschód-Zachód. Możliwość zrobienia succah na dziedzińcu i winda w budynku. Cena: 2700.000sh Cena ta nie obejmuje prowizji agencji, która wynosi 2% bez VAT

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
