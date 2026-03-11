Dzielnica mieszkaniowa Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
W pełni odnowiony 4-pokojowy apartament 84m2 - Ramot Alef, Jerozolima
Drugie piętro, bez windy.
4 pokoje o powierzchni 84m2 na 2 piętrze
Salon, jadalnia
3 sypialnie, 1 łazienka, 2 toalety
Klimatyzacja, gaz do podgrzewania wody, chemia proszkowa
Drzwi pancerne, grille, rolety
Wystawa: Wschód-Zachód.
Możliwość zrobienia succah na dziedzińcu i winda w budynku.
Cena: 2700.000sh
Cena ta nie obejmuje prowizji agencji, która wynosi 2% bez VAT
Lokalizacja na mapie
Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.