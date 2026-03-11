  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac

Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a 2 ps du lac

Aszkelon, Izrael
od
$799,425
;
8
ID: 34058
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon
  • Adres
    Emek HaEla, 31 brbwr

O kompleksie

Przeniesienie
w małym budynku 4 piętra, dwupoziomowy penthouse 138m2 powierzchni mieszkalnej + 48m2 tarasu, bardzo piękna fabryka, piwnica i 2 miejsca parkingowe

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

