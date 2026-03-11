  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,48M
;
10
ID: 34482
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Montefiore, 37

O kompleksie

DLA SPRZEDAŻY - TEL AVIV W pięknym budynku, odkryj ten piękny 3-pokojowy apartament: • 74 m2 powierzchnia mieszkalna + 13 m2 taras • 2 komfortowe pokoje • 2 nowoczesne łazienki • Wysoka i duża spiżarnia • Liczba miejsc parkingowych Cena obniżona: 7,900 000 Właściciele są bardzo zmotywowani do sprzedaży - okazja do szybkiego przejęcia!

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
