Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Rzadka nieruchomość na rynku: prestiżowy apartament dwupoziomowy w samym sercu Tel Awiwu, oferujący ekskluzywne warunki życia pomiędzy morzem, kulturą i miejską muzą. Główne cechy • Powierzchnia wewnętrzna: 140 m2 • Spektakularny taras: 140 m2 z panoramicznym widokiem na miasto i morze • Konfiguracja duplex: dwa eleganckie poziomy z high-end materiałów • Winda prywatna: bezpośredni dostęp do penthouse, podwójne wejście możliwe • Premia wykończenia: importowany marmur, ogrzewanie podłogowe, niestandardowa stolarka • Parking: dwa podziemne miejsca parkingowe wliczone • Ekspozycja: nie dotyczy Wyjątkowa lokalizacja - Mendeli Moher Sefarim Street Położony między Morzem Śródziemnym a najbardziej poszukiwanymi obszarami kulturalnymi Tel Awiwu, ta symboliczna ulica jest znana ze swojego spokoju mieszkaniowego i jego bezpośredniej bliskości do symbolicznych miejsc miasta: • 5 minut od Dizengoff Center, Bofrachehov i Rothschild Boulevard • 10 minut spacerem od plaż, promenady nad morzem i kawiarni ikonicznych • Żywe i wyrafinowane środowisko, z galerie sztuki, restauracje i teatry • Szybki dostęp do dzielnicy biznesowej Ramat Gan i głównych tras ruchu Sztuka życia na szczycie Ten apartament łączy prestiż, elegancję i absolutny komfort, w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc Tel Awiw. Idealny do luksusowej głównej rezydencji lub inwestycji high-end, oferuje unikalne doświadczenie życia nad miastem. Cena: 14 900 000