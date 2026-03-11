Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex dexception rue mendeli moher sefarim tel aviv

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Rzadka nieruchomość na rynku: prestiżowy apartament dwupoziomowy w samym sercu Tel Awiwu, oferujący ekskluzywne warunki życia pomiędzy morzem, kulturą i miejską muzą.
Główne cechy
• Powierzchnia wewnętrzna: 140 m2
• Spektakularny taras: 140 m2 z panoramicznym widokiem na miasto i morze
• Konfiguracja duplex: dwa eleganckie poziomy z high-end materiałów
• Winda prywatna: bezpośredni dostęp do penthouse, podwójne wejście możliwe
• Premia wykończenia: importowany marmur, ogrzewanie podłogowe, niestandardowa stolarka
• Parking: dwa podziemne miejsca parkingowe wliczone
• Ekspozycja: nie dotyczy
Wyjątkowa lokalizacja - Mendeli Moher Sefarim Street
Położony między Morzem Śródziemnym a najbardziej poszukiwanymi obszarami kulturalnymi Tel Awiwu, ta symboliczna ulica jest znana ze swojego spokoju mieszkaniowego i jego bezpośredniej bliskości do symbolicznych miejsc miasta:
• 5 minut od Dizengoff Center, Bofrachehov i Rothschild Boulevard
• 10 minut spacerem od plaż, promenady nad morzem i kawiarni ikonicznych
• Żywe i wyrafinowane środowisko, z galerie sztuki, restauracje i teatry
• Szybki dostęp do dzielnicy biznesowej Ramat Gan i głównych tras ruchu
Sztuka życia na szczycie
Ten apartament łączy prestiż, elegancję i absolutny komfort, w jednym z najbardziej poszukiwanych miejsc Tel Awiw.
Idealny do luksusowej głównej rezydencji lub inwestycji high-end, oferuje unikalne doświadczenie życia nad miastem.
Cena: 14 900 000
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
