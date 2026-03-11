  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Superbe studio pres du shuk hacarmel

Tel-Awiw, Izrael
od
$749,265
;
9
ID: 34500
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaCarmel, 6

O kompleksie

8 Carmel Street (jedna minuta od morza) Nowe i wyłączne Studio o powierzchni około 50 m2 (oddzielny salon i pokój) Twarz i czarujący! Jasny i funkcjonalny 2. i pół piętra (bez windy) Orientacja wschodniozachodnia

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

