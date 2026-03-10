Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
nowy program w nowej dzielnicy netivot
warunki płatności bez precedensu
3 lata budowy
bez indeksacji
?? Nowy program
Podpis 15%
85% przed dostawą kluczy!!!
W sercu dzielnicy, w samym środku
Maalot HaNahal a Netivot 's boom odkryj nowy projekt mieszkaniowy w komercjalizacji.
Kompleks mieszkalny, podzielony na cztery działki w harmonijnym i zielonym środowisku.
Projekt oferuje apartamenty w szerokiej gamie konfiguracji:
3, 4 i 5 pokojowych apartamentów, parter, a także wystawne penthouses, niektóre z prywatnym basenem.
prywatną piwnicę dla każdego zakwaterowania, rowery i wózki, i wspólne przestrzenie przeznaczone do promowania życia społecznego.
3 szt od 1.260.000 nis!!!
4 szt.
5 szt. od 1.630.000 nis
Lokalizacja na mapie
Netivot, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.