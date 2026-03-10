  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent

Netivot, Izrael
od
$457,710
;
10
ID: 34768
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasteczko
    Netivot
  • Adres
    Shivtei Israel

O kompleksie

nowy program w nowej dzielnicy netivot warunki płatności bez precedensu 3 lata budowy bez indeksacji ?? Nowy program Podpis 15% 85% przed dostawą kluczy!!! W sercu dzielnicy, w samym środku Maalot HaNahal a Netivot 's boom odkryj nowy projekt mieszkaniowy w komercjalizacji. Kompleks mieszkalny, podzielony na cztery działki w harmonijnym i zielonym środowisku. Projekt oferuje apartamenty w szerokiej gamie konfiguracji: 3, 4 i 5 pokojowych apartamentów, parter, a także wystawne penthouses, niektóre z prywatnym basenem. prywatną piwnicę dla każdego zakwaterowania, rowery i wózki, i wspólne przestrzenie przeznaczone do promowania życia społecznego. 3 szt od 1.260.000 nis!!! 4 szt. 5 szt. od 1.630.000 nis

Lokalizacja na mapie

Netivot, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

