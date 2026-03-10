  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Immense salon

Dzielnica mieszkaniowa Immense salon

Jerusalem, Izrael
od
$1,79M
;
8
ID: 34870
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaPalmach, 1

O kompleksie

Ostatnie mieszkanie, w luksusowym budynku, straż 24 / 24, winda, taras (16 m2), widok na Wzgórze Świątynne, ogrzewanie + klimatyzacja, parking, cichy, natychmiastowy

Jerusalem, Izrael
Kalkulator hipoteczny

