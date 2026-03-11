Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces entierement renove

  1. Realting.com
Jerozolima, Izrael
$1,10M
8
ID: 34506
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Shacharai, 14

O kompleksie

Piękne 3 pokoje w pełni odnowione, pierwsze piętro, winda, taras, otwarty widok, piwnica, 2 miejsca parkingowe. plus 200m2 dachu budynku należy do mieszkania.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Izrael
od
$16,46M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,49M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$3,07M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$554,895
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer
Aszkelon, Izrael
od
$1,82M
Nowa wyłączność Dom w Barnie na ulicy Zvi Segal Ziemia o powierzchni około 550 metrów kwadratowych Zbudowany około 320 metrów kwadratowych z wynajętą obudową o powierzchni około 106 metrów kwadratowych 4 sypialnie na najwyższym piętrze i piwnicy inny pokój nie zawiera zakwaterowania. Idealna…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$3,76M
La Croisette Ashdod!!! Bardzo ponętne, pieds in water Prestiżowa willa z basenem 340 m2, kilka tarasów, winda, 5 łazienek i 6 toalet, wspaniały apartament z łazienką, przepiękna garderoba i piękny taras z widokiem na morze, klimatyzacja, parking, Przechodzisz i jesteś na plaży Marina z kawi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,11M
Luksusowy duplex na Old North! W idealnym miejscu na Starej Północy, na północnym końcu ulicy Sokolov, kilka kroków od parku, portu, kawiarni, restauracji i transportu publicznego - piękne 4-pokojowe duplex na sprzedaż! 100 m2 powierzchni mieszkalnej + duży taras słoneczny Piętro wejściowe…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
