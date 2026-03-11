  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul

Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul

Jerozolima, Izrael
od
$3,555
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34396
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Kanfei Nesharim

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Nowość do wynajęcia na rynku w poszukiwanym i luksusowym projekcie "Migdal Hanesharim", z wystawną halą wejściową, strażnikiem przy wejściu i parkingu podziemnym. Na 7 piętrze, nowe biuro i wysoki stojący o powierzchni brutto 162m2, z dwoma wystawami. Oferuje zielony widok na góry Jerozolimy, Możliwość stworzenia 8 biur i dodatkowej recepcji. Możliwe jest podłączenie 2 dodatkowych biur o powierzchni 141 m2 i 248 m2, aby osiągnąć całkowitą powierzchnię brutto 551 m2. Cena za m2 wynosi 85 NIS do wynajęcia, 17,5 NIS za m2 opłat budowlanych i 22 NIS za m2 dla Arnona. Cena jest przed VAT i wejście do biura jest natychmiastowe. Możliwość wynajęcia miejsc parkingowych w budynku. Niezwykle przeszukana lokalizacja przy wejściu do miasta i w pobliżu centralnych osi transportowych.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,12M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,46M
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse incroyable de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera
Hadera, Izrael
od
$954,608
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerozolima, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aszdod, Izrael
od
$1,99M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$3,555
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 5 pieces a ashdod
Aszkelon, Izrael
od
$843,315
Rzadkie! Apartament 5 pokoi "Residence Dimri City" 160 m2 z tarasem 20 m2, 2 windy, w tym jeden z szabat. Blisko sklepów, szkół, parków, synagogi, autobusów..... W pełni odnowiony, z indywidualną klimatyzacją w każdym pokoju. Parking
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Netanya
Dzielnica mieszkaniowa Netanya
Dzielnica mieszkaniowa Netanya
Dzielnica mieszkaniowa Netanya
Dzielnica mieszkaniowa Netanya
Dzielnica mieszkaniowa Netanya
Netanya, Izrael
od
$721,050
Rue emmanuel Mol, / Nitza, druga linia morska, balkon, cichy, jasny, duży salon, winda, piwnica, parking,
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
Dzielnica mieszkaniowa Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Izrael
od
$4,076
BZH Przestronny i doskonale umeblowany domek, idealny dla rodziny szukającej wysokiej jakości życia, komfortu i prywatności. Charakterystyka właściwości: • 5 sztuk • 185 m2 powierzchni mieszkalnej • Ogród z grillem • 3 × 5 basen z systemem ogrzewania gazowego • Bramy elektryczne z domofone…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się