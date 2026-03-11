Dzielnica mieszkaniowa Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

  1. Realting.com
  Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Tel-Awiw, Izrael
$3,29M
3
ID: 34656
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

O kompleksie

Spektakularny apartament w nowym budynku (2021) - Blisko Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Położony na ulicy Gruzenberg, zaledwie kilka kroków od rynku, plaży i najbardziej tętniących życiem miejsc w Tel Awiwie, ten rzadki penthouse oferuje doskonałą mieszankę luksusu, komfortu i uprzywilejowanej lokalizacji. Szczegóły własności: 3 pokoje (2 sypialnie - w tym bezpieczny pokój Mamad + pokój dzienny) 2 łazienki 4 piętro z windą 92,2 m2 wewnątrz 28,2 m2 słonecznego tarasu 83,3 m2 dachu prywatnego 2 prywatne miejsca parkingowe (system zrobotyzowany) Przestrzeń dachu: Jacuzzi prywatne Kuchnia na zewnątrz i grill Obszar Idealne miejsce na zewnątrz, aby otrzymać, zrelaksować się i cieszyć się widokiem na miasto. Cena: 10,500,000 Na wyłączną wizytę i więcej szczegółów, kontakt Premium nieruchomości.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Residence zamenhof complexe prive de luxe
Herzliya, Izrael
od
$16,46M
Bat yam cote mer
Bat Jam, Izrael
od
$850,526
Bon emplacement bonne occasion investi
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,07M
Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$2,04M
Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Magnifique
Aszkelon, Izrael
od
$877,800
Dwupoziomowy apartament w jednej z najpiękniejszych dzielnic Ashkelon. 5 szt., z tarasem 46m 2 piwnica 2 miejsca parkingowe budynek tylko 4 piętro
Jerusalem, Izrael
od
$2,98M
Proche Baka. Penthouse 206m2 + 50m2 taras, siłownia, jaskinia, asc- chabbat, parking. 9500000 sh. Livraison 3 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,33M
Wyjątkowy apartament o powierzchni 289 m2 z tarasem o powierzchni 34 m2, położony w jednym z najbardziej poszukiwanych kompleksów mieszkalnych Ramat Aviv HaHadasha. Korzystając z otwartego widokiem na morze z 6 piętra i potrójnej ekspozycji, ten obiekt oferuje jasne i eleganckie środowisko ż…
