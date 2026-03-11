  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Natanya volume lumiere et mer a pied

Netanya, Izrael
od
$1,03M
;
5
ID: 34326
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanya
  • Adres
    Kikar HaAtzmaut, 3

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Szybko rozwijające się nadmorskie miasto, Natania uwodzi przez swoje środowisko życia między plażami, spacery i życia miejskiego. Ulica Jerozolima, zaledwie 2 minuty od plaż, to mieszkanie dawniej 5 pokoi przekształconych w 4 pokoje oferuje piękne objętości na 130 m2. Położony na 7 piętrze, cieszy się ładny taras o powierzchni 16 m2, idealny do korzystania z zewnątrz przez cały rok. ✔️ Parking ✔️ Jaskinia ✔️ Nice recepcja ✔️ Potencjał rodzinny lub wtórne miejsce zamieszkania Prawdziwa szansa dla sektora.

Lokalizacja na mapie

Netanya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

