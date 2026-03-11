  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Tel-Awiw, Izrael
$1,12M
ID: 34499
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Gershon Shats, 11

O kompleksie

Przeniesienie
Na sprzedaż w obszarze poszukiwanym Montefiore Gershon Schatz Street Na trzecim piętrze - fasada 3 pokoje o powierzchni 60 m2 + balkon o powierzchni 15 m2 W tym licznik Parking podziemny Winda Budynek tylko 10 najemców 2 apartamenty na piętro Pożyczka w toku do końca sierpnia 2026 r. na czynsz 7,500 NIS miesięcznie.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
