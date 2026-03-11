  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa A renover bonne affaire proche de la mer

Herzliya, Izrael
od
$2,10M
;
5
ID: 34181
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya
  • Adres
    Zamenhof

O kompleksie

dom 247 m2 na 2 poziomach. na dzia? ce 424 m2 Przywracanie .wielki potencja?. mo? liwo?? rozszerzenia i zbudowania basenu. Dom znajduje się w ślepym zaułku w pobliżu drogi 2.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$413,820
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$579,975
Dzielnica mieszkaniowa Terrain a vendre dans un emplacement ideal
Mate Yehuda Regional Council, Izrael
od
$3,14M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanya, Izrael
od
$2,10M
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Izrael
od
$395,010
Apartament 4 pokoje rue Hertzl W bardzo dobrym stanie, przestronne i jasne Dobry potencjał
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Rare a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Rare a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Rare a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Rare a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Rare a jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Rare a jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Rare a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,72M
Na sprzedaż - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Uroczy dom rodzinny z ogrodem i budynkiem W poszukiwanym obszarze Armon Hanatsiv, odkryj ten przyjemny dom w dou mishpahti około 140 m2, rozłożone na dwóch poziomach i oferuje jasne i funkcjonalne środowisko życia. ? Parter Duży pokój dzienn…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse entre le parc et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse entre le parc et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse entre le parc et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse entre le parc et la mer
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,11M
Luksusowy apartament na Starej Północy z widokiem na miasto i morze. 4.5 pokoje o powierzchni 168 m2 z 2 balkonem o powierzchni 48 m2 i 26 m2. Wspaniały prywatny taras na dachu o powierzchni 40 m2. 3 duże sypialnie i mniejszy. 3 łazienki. Nowy high-end budynek z windą i 2 prywatne miejsca pa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
