  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Spacieux

Dzielnica mieszkaniowa Spacieux

Jerusalem, Izrael
od
$3,07M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34863
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Yehuda, 22

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Kompleks w samym sercu Baki, Yehuda Street. Duplex 5 pokoi 126 m2 + 3 pokoje 68 m2 + studio / biuro 24 m2 Przestronne balkony, parking, klimatyzacja, 3 kierunki powietrza

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Tel-Awiw, Izrael
od
$31,35M
Dzielnica mieszkaniowa Programme neuf 1585 sans indexation
Netivot, Izrael
od
$395,010
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Raanana, Izrael
od
$1,09M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$815,100
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$3,07M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Hadera, Izrael
od
$1,18M
BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje wyłącznie, w kategorii "COLLECTION" unikalny apartament, na piechotę do morza! Charakterystyka: - Dwupoziomowy apartament o powierzchni 70 m2 z 3 ekskluzywnymi pokojami z pięknymi materiałami, - Jasny salon z dostępem do dużego terace- wer…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,95M
KOMMENCEMENT PRESAL - pozwolenie na budowę uzyskane HaRav Kook - Tel- Aviv Projekt butikowy High- end położony 1 minuty spacerem od morza, w samym sercu poszukiwanego po Kerem HaTeimanim. Pozwolenie udzielone, nieuchronna rozbiórka, dostawa szacowana na 3,5 roku. Nowy budynek 6.5 piętra (R…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$2,51M
penthouse otwarte morze, 5 pokoi powierzchni mieszkalnej 175sq m Balkon o powierzchni około 70 m2 na poziomie wejścia Salon i kuchnia ok. 75 m2 Balkon górny ok. 230 m2 Apartament rodzicielski z balkonem i built- w pancerzach Wysokość sufitu 3.20 metrów 16 z 16 pięter Szafy Boi zintegrowane z…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się