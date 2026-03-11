Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Wyjątkowy - Mini Luksusowy Penthouse w Tel Awiwie Położony na 24 piętrze prestiżowego Migdal One Tower, w samym sercu poszukiwanego parku Tzameret, ten wyjątkowy minipenthouse oferuje rzadki i ekskluzywny styl życia. 7 pokoi 380 m2 luksusowych usług Dwa tarasy: • 40 m2 • 12 m2 Ozdobiony wyrafinowaniem przez architekta wnętrz, każdy szczegół został zaprojektowany do połączenia elegancji, komfortu i nowoczesności. Duży budynek: • 24 / 7 strażnik • Basen • Sala sportowa 4 miejsca parkingowe 2 piwnice Rzadka nieruchomość na rynku, przeznaczona dla klientów poszukujących prestiżu, miejsca i wyjątkowej lokalizacji w Tel Awiwie. Angielski
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.