  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare

Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare

Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 34188
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wyjątkowy - Mini Luksusowy Penthouse w Tel Awiwie Położony na 24 piętrze prestiżowego Migdal One Tower, w samym sercu poszukiwanego parku Tzameret, ten wyjątkowy minipenthouse oferuje rzadki i ekskluzywny styl życia. 7 pokoi 380 m2 luksusowych usług Dwa tarasy: • 40 m2 • 12 m2 Ozdobiony wyrafinowaniem przez architekta wnętrz, każdy szczegół został zaprojektowany do połączenia elegancji, komfortu i nowoczesności. Duży budynek: • 24 / 7 strażnik • Basen • Sala sportowa 4 miejsca parkingowe 2 piwnice Rzadka nieruchomość na rynku, przeznaczona dla klientów poszukujących prestiżu, miejsca i wyjątkowej lokalizacji w Tel Awiwie. Angielski

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Petit appartement tres mignon de 3 pieces en exclusivite au coeur du centre ville et au calme a hadera
Hadera, Izrael
od
$465,548
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$1,82M
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,69M
Dzielnica mieszkaniowa Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf vue sur le lac
Aszkelon, Izrael
od
$579,975
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel luxueux rare
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Dzielnica mieszkaniowa Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerozolima, Izrael
od
$736,725
DLA SPRZEDAŻY - PRAWDOPODOBIEŃSTWO Kyriat Hayovel - Projekt 2.5 szt. 64 m2 2 tarasy - 5,5 m2 każdy Parking Mahsan Dostawa w ciągu 8 miesięcy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking
Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking
Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking
Dzielnica mieszkaniowa Neuf proche tram soucca et parking
Jerozolima, Izrael
od
$1,29M
W małym 5 piętrowym nowym budynku w Kiryat Moché, apartament unikalny jego rodzaju: duży 4P na najwyższym piętrze, jasne i przestronne, z suki i parking, idealnie położony w pobliżu tramwaju i wejścia do miasta. Rzadki produkt, natychmiastowe wejście
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Położony na 9 Barry Street, w nowym budynku stojącym. Piękny apartament o powierzchni 85 m2 z balkonem o powierzchni 12 m2. Drugie piętro, z tyłu. 2 sypialnie i 2 łazienki. Dwie windy. Miejsce parkingowe i piwnica
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się