  4. Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

Bat Jam, Izrael
$573,705
ID: 34470
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    HaRav Kokis

O kompleksie

BAT YAM - W idealnym miejscu, zaledwie 100 metrów od plaży i popularnej promenady miasta! Położony w cichej ulicy - Jabotinsky ulicy Piękny budynek dobrze utrzymany z digicode i schronienie Apartament o powierzchni 2,5 pokoi o powierzchni około 65 m2 1 piętro na 7 z windą Mieszkanie odnowione i przyjemne, bardzo jasne i ciche! Fantastyczna lokalizacja: około 50 metrów od lekkiego tramwaju i 100 metrów od nabrzeża! Mieszkanie jest wynajmowane i nadaje się zarówno do zamieszkania tam i do inwestycji!

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$573,705
