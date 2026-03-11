Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire bonne occasion proche de la mer

BAT YAM - W idealnym miejscu, zaledwie 100 metrów od plaży i popularnej promenady miasta! Położony w cichej ulicy - Jabotinsky ulicy Piękny budynek dobrze utrzymany z digicode i schronienie Apartament o powierzchni 2,5 pokoi o powierzchni około 65 m2 1 piętro na 7 z windą Mieszkanie odnowione i przyjemne, bardzo jasne i ciche! Fantastyczna lokalizacja: około 50 metrów od lekkiego tramwaju i 100 metrów od nabrzeża! Mieszkanie jest wynajmowane i nadaje się zarówno do zamieszkania tam i do inwestycji!