  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Aszdod, Izrael
od
$736,725
;
16
ID: 34719
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Sderot Tel Hai, 23

O kompleksie

Odkryj ten piękny apartament położony na bulwarze Tel Hai w Ashdod, oferując wyjątkowe środowisko życia i rzadki potencjał na rynku. ✔️ 3 jasne pokoje ✔️ Wyjątkowy taras o powierzchni 100 m2 z widokiem na bulwar ✔️ 2 sypialnie w tym bezpieczny pokój (Mamad) ✔️ 2 prysznice i 2 toalety - optymalny komfort dla całej rodziny ✔️ Prywatna piwnica ✔️ Parking prywatny ✔️ Wpis natychmiastowy Idealnie położony w pobliżu sklepów, synagogi, autobusów i usług, ten apartament cieszy się doskonałą lokalizacją i jest okazją, aby nie być pominięty.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

