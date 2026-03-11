  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel

Aszdod, Izrael
od
$1,99M
;
5
ID: 34722
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Wilhelm Roentgen, 12

O kompleksie

Niezależna willa na sprzedaż w Ashdod od 1996 roku 280m2 powierzchni mieszkalnej na działce 510 m2 z ogromnym potencjałem dla kupującego, który chce pracować i zrobić z niej diament

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

