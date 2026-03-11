  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Raanana
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble

Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble

Raanana, Izrael
od
$1,19M
;
4
ID: 34180
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    rhbt byt hknst

O kompleksie

Français Français
Apartament z 5 pokojami z tarasem i piwnicą. taras o powierzchni 10 m2. Całkiem otwarta kuchnia. Odnowiony budynek z mamą. centrum miasta w pobliżu synagogi Rav Pinto ma 2 nie d pobudza, ale cicho. Ulica ma unikalny zmysł.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
