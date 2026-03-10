Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen

  1. Realting.com
Jerusalem, Izrael
$971,850
ID: 34845
Data aktualizacji: 10.03.2026

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Beit HaArava, 35

O kompleksie

Na sprzedaż w Arnonie Apartament 3 pokoje - Rue HaShofet Haim Cohen Około 80 m2, 8. piętro, balkon 6 m2, jasny, otwarty widok. Parking i piwnica. Cicho i szukać sąsiedztwa.

Jerusalem, Izrael
