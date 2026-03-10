Dzielnica mieszkaniowa Rare a jerusalem

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street
Uroczy dom rodzinny z ogrodem i budynkiem
W poszukiwanym obszarze Armon Hanatsiv, odkryj ten przyjemny dom w dou mishpahti około 140 m2, rozłożone na dwóch poziomach i oferuje jasne i funkcjonalne środowisko życia.
? Parter
Duży pokój dzienny, otwarta i nowoczesna kuchnia, pokój jednopiętrowy i 1 WC gości
??️ Podłoga
• 3 sypialnie (oryginalna konfiguracja: 4 sypialnie), apartament z prysznicem, suplement łazienka
Zewnętrzne
• Duży ogród zamknięty, przyjemny i bez vis- à-vis
• Prywatne miejsce parkingowe
?? Rzadkie aktywa:
3-pokojowy budynek, idealny do wynajęcia lub niezależnej przestrzeni.
?? Cena wnioskowana: 5,500.000 NIS
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Rekreacja
