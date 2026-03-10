  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerusalem
  4. Dzielnica mieszkaniowa Rare a jerusalem

Dzielnica mieszkaniowa Rare a jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$1,72M
;
13
ID: 34916
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Eliyahu Hakim, 28

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
Na sprzedaż - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Uroczy dom rodzinny z ogrodem i budynkiem W poszukiwanym obszarze Armon Hanatsiv, odkryj ten przyjemny dom w dou mishpahti około 140 m2, rozłożone na dwóch poziomach i oferuje jasne i funkcjonalne środowisko życia. ? Parter Duży pokój dzienny, otwarta i nowoczesna kuchnia, pokój jednopiętrowy i 1 WC gości ??️ Podłoga • 3 sypialnie (oryginalna konfiguracja: 4 sypialnie), apartament z prysznicem, suplement łazienka Zewnętrzne • Duży ogród zamknięty, przyjemny i bez vis- à-vis • Prywatne miejsce parkingowe ?? Rzadkie aktywa: 3-pokojowy budynek, idealny do wynajęcia lub niezależnej przestrzeni. ?? Cena wnioskowana: 5,500.000 NIS

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
