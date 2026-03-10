  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem

Jerusalem, Izrael
od
$4,389
;
10
ID: 34830
ID: 34830
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem

O kompleksie

Herzog 21 Kiryat Shmuel, początek Rehavii 6. piętro Winda 3 pokojowe mieszkanie Łazienka z prysznicem Balkon z oszałamiającymi widokami Prywatny dach z kuchnią na świeżym powietrzu, jacuzzi i spektakularny widok Zabezpieczony pokój (Mamad) W pełni umeblowane Projekt architektoniczny

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$4,389
