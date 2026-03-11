Dzielnica mieszkaniowa Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne

  1. Realting.com
ID: 34446
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahalat Binyamin

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Ulica Nahalat Binyamin, w centrum Tel Awiwu, po stronie pieszej i artystycznej. Dzielnica między Carmel Market, Neve Tzedek i Rothschild, pieszo od plaży. Tajny i odrestaurowany budynek, Apartament 3 pokoje o powierzchni około 60 m2 + balkon 4 m2. 1 piętro (odpowiednik 2), wysokie sufity, elegancki design, winda. Mamad na każdym piętrze, Nocny parking dla mieszkańców (17: 00-10: 00). Cena: NIS 4,250,000. Idealna główna rezydencja lub premium-to- ziemia w Tel- Aviv.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

