Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Willa w Izraelu Ashdod, Youd Okręg Alef z wewnętrznym architektem. 460 m2 powierzchni mieszkalnej + grunt 700 m2. Basen nieskończoności 8,40 m x 4,80 m.
Parter: salon / jadalnia / nowoczesna, w pełni wyposażona kuchnia / niezależna toaleta / sala nauczycielska / sala techniczna.
1 poziom: 2 duże sypialnie, jeden z garderobą i łazienką / WC.
2. poziom: osobna toaleta / 1 sypialnia z prysznicem i tarasem / 2 sypialnie z łazienkami / 2 wspólne obszary życia (biura, pokoje gościnne lub inne).
3. piętro: centralny pokój z WC i mała kuchnia z widokiem na 2 duże tarasy i poddasze z panoramicznym widokiem na morze bez vis- à-vis.
Klimatyzacja we wszystkich pokojach. Ogrzewanie naziemne (gaz). Alarm + 5 kamer sterowanych przez telefon. Zdalnie sterowane przełączniki Wi- Fi (Alexa, Google lub Amazon). Piwnica z 3 pokojami, oknami, drzwi zewnętrzne z małym tarasem, wyposażona kuchnia + łazienka WC (otwarta przestrzeń). Mamad. Meble łazienkowe, kran i prysznic we wszystkich łazienkach. Elektryczne zasłony salon 6 metrów wysokości i we wszystkich pokojach. Egzotyczny ogród z automatycznym podlewaniem. Światła zewnętrzne. Prywatny parking. majestatyczne drzwi wejściowe 200 szerokość x 300 wysokość. Dźwięk z wzmacniaczem WiFi 2 na zewnątrz. Oświetlenie całego domu.
Aszdod, Izrael
