Dzielnica mieszkaniowa Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Aszdod, Izrael
od
$3,92M
;
14
ID: 34571
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Nahal Dan

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
Willa w Izraelu Ashdod, Youd Okręg Alef z wewnętrznym architektem. 460 m2 powierzchni mieszkalnej + grunt 700 m2. Basen nieskończoności 8,40 m x 4,80 m. Parter: salon / jadalnia / nowoczesna, w pełni wyposażona kuchnia / niezależna toaleta / sala nauczycielska / sala techniczna. 1 poziom: 2 duże sypialnie, jeden z garderobą i łazienką / WC. 2. poziom: osobna toaleta / 1 sypialnia z prysznicem i tarasem / 2 sypialnie z łazienkami / 2 wspólne obszary życia (biura, pokoje gościnne lub inne). 3. piętro: centralny pokój z WC i mała kuchnia z widokiem na 2 duże tarasy i poddasze z panoramicznym widokiem na morze bez vis- à-vis. Klimatyzacja we wszystkich pokojach. Ogrzewanie naziemne (gaz). Alarm + 5 kamer sterowanych przez telefon. Zdalnie sterowane przełączniki Wi- Fi (Alexa, Google lub Amazon). Piwnica z 3 pokojami, oknami, drzwi zewnętrzne z małym tarasem, wyposażona kuchnia + łazienka WC (otwarta przestrzeń). Mamad. Meble łazienkowe, kran i prysznic we wszystkich łazienkach. Elektryczne zasłony salon 6 metrów wysokości i we wszystkich pokojach. Egzotyczny ogród z automatycznym podlewaniem. Światła zewnętrzne. Prywatny parking. majestatyczne drzwi wejściowe 200 szerokość x 300 wysokość. Dźwięk z wzmacniaczem WiFi 2 na zewnątrz. Oświetlenie całego domu.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
