Dzielnica mieszkaniowa Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

SPRZEDAŻ
Wieczny widok na morze • Wysokie piętro • Architektura dekoracji
Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Bat Yam, w pobliżu morza, sklepów i transportu, ten wyjątkowy minipenthouse oferuje jasne i eleganckie wysokiej klasy środowisko życia z panoramicznym i niezakłóconym widokiem na morze.
Rzadka nieruchomość, gustownie urządzona przez architekta wnętrz, łącząca obfite ilości, wysokiej jakości usługi i natychmiastową rentowność.
5 sztuk
136 m2 powierzchni wewnętrznej
24 m2 taras z widokiem na morze
37. piętro (widok spektakularny)
Lift + lift Shabbat
Pięknie urządzone mieszkanie, ekskluzywne wykończenia
2 nowoczesne łazienki
Przestronne pomieszczenia mieszkalne, zoptymalizowany układ
Główne aktywa
Panoramiczny widok na morze w 180 °
Dekoracja podpisany architekt wnętrz
2 miejsca parkingowe
1 piwnica
Budynek oferujący wszystkie udogodnienia
Poszukiwane środowisko mieszkalne, w pobliżu morza i usług
Obecnie wynajęty: 6,500
Wydatki miesięczne: 1,540
Nadaje się do:
Inwestycje w zakresie wynajmu
Główne miejsce zamieszkania
Premium foot- to- earth
Cena
4 900 000
Lokalizacja na mapie
Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
