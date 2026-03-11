  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Dzielnica mieszkaniowa Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Bat Jam, Izrael
od
$1,54M
;
10
Zostawić wniosek
ID: 34485
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Yitzhak Sadeh

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
SPRZEDAŻ Wieczny widok na morze • Wysokie piętro • Architektura dekoracji Położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Bat Yam, w pobliżu morza, sklepów i transportu, ten wyjątkowy minipenthouse oferuje jasne i eleganckie wysokiej klasy środowisko życia z panoramicznym i niezakłóconym widokiem na morze. Rzadka nieruchomość, gustownie urządzona przez architekta wnętrz, łącząca obfite ilości, wysokiej jakości usługi i natychmiastową rentowność. 5 sztuk 136 m2 powierzchni wewnętrznej 24 m2 taras z widokiem na morze 37. piętro (widok spektakularny) Lift + lift Shabbat Pięknie urządzone mieszkanie, ekskluzywne wykończenia 2 nowoczesne łazienki Przestronne pomieszczenia mieszkalne, zoptymalizowany układ Główne aktywa Panoramiczny widok na morze w 180 ° Dekoracja podpisany architekt wnętrz 2 miejsca parkingowe 1 piwnica Budynek oferujący wszystkie udogodnienia Poszukiwane środowisko mieszkalne, w pobliżu morza i usług Obecnie wynajęty: 6,500 Wydatki miesięczne: 1,540 Nadaje się do: Inwestycje w zakresie wynajmu Główne miejsce zamieszkania Premium foot- to- earth Cena 4 900 000

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Aszdod, Izrael
od
$736,725
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Jam, Izrael
od
$752,400
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception 176m tel aviv rue shabazi
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,27M
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$495,330
Dzielnica mieszkaniowa A stunning villa
Jerozolima, Izrael
od
$5,58M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Jam, Izrael
od
$1,54M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Raanana, Izrael
od
$1,75M
Bardzo niedawno budynek 6 pięter. Uroczy Duplex z 5 pokoi 158 m2 netto (178 m2 brutto) i 3 łazienki. Taras 23 m2. Widok na degage. Ładna ukryta kuchnia. 4 sypialnie z mamadem. Prawdziwy pepetite w centrum miasta. na poziomie 1: salon / jadalnia / kuchnia / mamad i łazienka.. Poziom 2: 3 sypi…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 5 p a 1mn du lac
Aszkelon, Izrael
od
$658,350
mieszkanie 5 pokoi w małym budynku 1 mn od jeziora, 1 piętro, 2 tarasy, bardzo inwestowane
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski ir yamim netanya
Netanja, Izrael
od
$1,51M
Położony w poszukiwanej dzielnicy Ir Yam w Netanya, w pobliżu Kikar HaPiano, Canyon Ir Yam i plaże. Apartament 5 pokoje o powierzchni 140 m2 Drugie piętro Taras o powierzchni 18 m2 z widokiem, Dwa parkingi i piwnica. Niedawna rezydencja stojąca, oferująca siłownię, pokój zabaw dla dzieci i…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się