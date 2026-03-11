Dzielnica mieszkaniowa Nouvelle baisse de prix

  1. Realting.com
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
;
6
ID: 34354
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima

O kompleksie

W dzielnicy Beit Hakerem (Yeffe Nof), wyjątkowy budynek mieszkalny tylko 6 apartamentów, duży 6.5 P single na górze, 4 wystawa, z dużym mieszkalnym pokoju jadalnia - balkon; winda bezpośrednio obsługująca główny pokój, apartament master, pełna dostępność, mama i parking. Urocze mieszkanie do odwiedzenia absolutnie!

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

