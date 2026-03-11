  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Tel-Awiw, Izrael
$5,49M
20
ID: 34643
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Geula, 17

O kompleksie

DLA SPRZEDAŻY - NOWY PENTHOUSE Z PISKINĄ PRYWATNĄ W KEREM HATEIMANIM, TEL- AVIV- YAFO 6 i ostatnie piętro Powierzchnia mieszkalna 140 m2 60 m2 balkonów 70 m2 tarasu na dachu 30 m2 prywatny basen 5 sztuk 2 prywatne miejsca parkingowe 1 prywatny magazyn Widoki i niepowtarzalna atmosfera Kilka kroków od plaży Cena: NIS 17,500,000 Kontakt: Megane Agencja: Nieruchomości Premium Opłaty Agencji: 2% + VAT

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Raanana, Izrael
od
$4,04M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,33M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$721,050
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$927,647
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,49M
