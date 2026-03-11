Dzielnica mieszkaniowa Penthouse villa occupant un etage entier dans le vieux nord de tel aviv a cote du parc yarkon

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Wyjątkowy Penthouse- Villa cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją z widokiem na park Yarkon, z panoramicznym widokiem na park, Morze Śródziemne i krajobraz miejski. Idealnie położony w samym sercu dzielnicy Tel- Aviv po Old North, nieruchomość oferuje dostęp do portu Tel- Aviv, plaży i wiele kawiarni, restauracji i sklepów - wszystkie w zielonym, cichym i wyrafinowanym środowisku miejskim. Jest to rzadka rezydencja na skalę miejską, łącząca intymność, hojne tomy i ostrożną architekturę.
Penthouse rozwija się około 380 m2 rozłożone na piątym i szóstym piętrze i ma bezpośredni dostęp przez bezpieczną i zakodowaną windę. Wnętrze posiada pięć sypialni, w tym duży apartament, dwa duże salony, trzy w pełni wyposażone kuchnie i dwa zabezpieczone pokoje (mamad). Przestrzenie mieszkalne wyróżniają się wysokimi sufitami, podwieszonymi schodami, szerokimi oknami zenitalnymi, czterema niezależnymi wejściami i koncepcją architektoniczną oferującą uczucie prywatnej willi wiszącej nad miastem.
Nieruchomość posiada trzy tarasy o powierzchni około 90 m2, poszerzając przestrzeń mieszkalną i tworząc naturalne i harmonijne połączenie między wnętrzem a zewnątrz. Obejmuje również trzy standardowe miejsca parkingowe oraz prywatne miejsce do przechowywania.
Rzadka okazja do uzyskania prestiżowej rezydencji z potwierdzoną obecnością, w jednym z najbardziej poszukiwanych i jakościowych miejsc w Tel Awiwie.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.