  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a vendre renove a ashdod

Aszdod, Izrael
$893,475
6
ID: 34568
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Moshe Ibn Ezra, 11

O kompleksie

Apartament na sprzedaż odnowiony w Ashdod 154 m2 z piwnicy znajduje się w "HE" w pobliżu sklepów, szkół, synagogi, autobus

Lokalizacja na mapie

Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan
Jerozolima, Izrael
od
$1,29M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$721,050
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,10M
Dzielnica mieszkaniowa Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,03M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Izrael
od
$3,65M
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$316,008
NOWY PROJEKT WZAJEMNY W HARISH - ZAPOBIEGANY Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swojego nowego przedsprzedaży projektu nieruchomości w tętniącym życiem mieście Harish, lokalizacji z wielkim potencjałem! Położony w samym sercu Harish, w pobliżu szkół, synagogi i skle…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$558,030
3 szt. w nowej dzielnicy ir Ayain
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$391,875
Sublimowany dwa kawałki wysoki poziom z widokiem na morze Tylko na wizytę. taras basen itp... wierzchołek
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
