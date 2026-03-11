  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 34458
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Gershon Shats, 11

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
4 nowoczesne pokoje, Rue Montefiore, Tel Aviv Położony w samym sercu dzielnicy transformacyjnej Montefiore, ten apartament cieszy się strategiczną lokalizacją, w pobliżu Azrieli, metra i wszystkich udogodnień. Dynamiczny, nowoczesny i rozwijający się sektor, zapewniający szybki dostęp do centrum miasta. Właściwości własności 4 sztuki 77 m2 powierzchni mieszkalnej Taras słoneczny o powierzchni 14 m2 2. piętro w ostatnim budynku z windą Duża prywatna przestrzeń magazynowa o powierzchni 6 m2 Zoptymalizowany plan: Jasny salon z otwartą kuchnią z widokiem na taras Dwie sypialnie, w tym duży apartament z bezpośrednim dostępem do tarasu Dwie łazienki z prysznicem Bardzo jasne i ciche Mieszkanie sprzedane w pełni umeblowane i urządzone. Obecnie wynajmowane, idealne przyszłe miejsce zamieszkania lub wynajem inwestycji. Świadczenia z sąsiedztwa Sąsiedztwo w trakcie odnowy miast Przebadane i dynamiczne środowisko mieszkaniowe W pobliżu high-tech biura, sklepy, kawiarnie, osie transportowe i przyszłe metro Rzadkie nieruchomości w sąsiedztwie z wielkim potencjałem, łącząc komfortowe zakwaterowanie, centralne położenie i rentowność.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Aszkelon, Izrael
od
$592,515
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Raanana, Izrael
od
$987,525
Dzielnica mieszkaniowa Jerusalem arnona
Jerusalem, Izrael
od
$1,71M
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$642,675
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,66M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces quartier montefiore tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,11M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing
Aszkelon, Izrael
od
$391,875
Sublimowany dwa kawałki wysoki poziom z widokiem na morze Tylko na wizytę. taras basen itp... wierzchołek
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,38M
Projekt mieszkalny, położony w samym sercu Yafno, którego strategiczne położenie, miejsce w pobliżu lokalne atrakcje, takie jak plaże i kawiarnie, w pobliżu tramwaju Duży dziedziniec wewnętrzny w stylu europejskim, oferujący jasne i przyjazne miejsce dla mieszkańców. Wokół których są przegu…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Dzielnica mieszkaniowa Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Jam, Izrael
od
$1,69M
DLA SPRZEDAŻY - PROJEKT RIVIERA Wyłączne warunki PRESAL negocjowane dla naszej agencji na pierwszych 5 mieszkań sprzedanych. Pierwsza Sealina - PRESAL - Warunki wyjątkowe Rzadka okazja na pierwszej linii morza, zaledwie kilka minut od Tel- Aviv. Riwiera jest wyjątkowym luksusowym projekte…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się