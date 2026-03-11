Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf

  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
Aszkelon, Izrael
$595,650
ID: 34681
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Na sprzedaż - Przestronne 5 pokoi w Agamim z widokiem na jezioro Odkryj ten piękny apartament 5-pokojowy w poszukiwanej okolicy Agamim, o powierzchni 123 m2. ✅ Oszałamiające widoki na jezioro ✅ Jasny i przestronny salon ✅ Szeroki korytarz obsługujący pokoje ✅ Parking prywatny ✅ Budynek promotora Assoum ??? Cena: 1.900.000 Rzadka okazja, która łączy komfort, przestrzeń i idealne położenie! ?? Skontaktuj się z nami.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

