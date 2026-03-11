  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Majestueux 5 pieces a ashdod

Dzielnica mieszkaniowa Majestueux 5 pieces a ashdod

Aszdod, Izrael
od
$1,00M
ID: 34587
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Shimon

O kompleksie

Français Français
Majestic 5 pokoi w Ashdod "Youd Bet", bardzo przestronne 160m2 z 20m2 taras naprzeciwko parku. Luksusowe zakwaterowanie w pobliżu sklepów, parku, szkół, synagogi, środków transportu. Rzadki produkt na sprzedaż

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
