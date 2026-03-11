Dzielnica mieszkaniowa villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Szczegóły dotyczące własności: Położony w Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), ten unikalny dwu- i-a-pół roku nieruchomości jest rzadką perłą, położony zaledwie 15 metrów od klifu.
Powierzchnia: Powierzchnia 400 m2 + 360 m2 trawnika (chronionej powierzchni zielonej) rozciągająca się do krawędzi przepaści.
Zbudowana powierzchnia: 250 m2 na dwóch poziomach + 170 m2 tarasów.
Porozumienie: 7 pokoi z 4 luksusowych apartamentów rodzicielskich, w tym apartament z dołączonym biurem i wysokiej jakości pokój bezpieczeństwa (Mamad).
Urządzenia high-end:
Basen (10 x 4,5 m), jacuzzi i sauna.
Ogrzewanie naziemne, automatyzacja domu (inteligentny dom), inteligentna elektryczność i wewnętrzny / zewnętrzny system audio.
W pełni wyposażona kuchnia luksusowa + kuchnia zewnętrzna z barem.
W pełni wyposażone w luksusowe meble (w tym łóżka elektryczne).
Zabezpieczenie perymetryczne.
Warunek: Prawie nowy, używany średnio raz w miesiącu. Gotowy do natychmiastowego wejścia.
