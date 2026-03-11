  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tiberias
  4. Dzielnica mieszkaniowa villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Dzielnica mieszkaniowa villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Tiberias, Izrael
od
$3,51M
;
9
Zostawić wniosek
ID: 34505
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.03.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Kinneret Subdistrict
  • Miasteczko
    Tiberias
  • Adres
    Bruriya, 9

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Szczegóły dotyczące własności: Położony w Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), ten unikalny dwu- i-a-pół roku nieruchomości jest rzadką perłą, położony zaledwie 15 metrów od klifu. Powierzchnia: Powierzchnia 400 m2 + 360 m2 trawnika (chronionej powierzchni zielonej) rozciągająca się do krawędzi przepaści. Zbudowana powierzchnia: 250 m2 na dwóch poziomach + 170 m2 tarasów. Porozumienie: 7 pokoi z 4 luksusowych apartamentów rodzicielskich, w tym apartament z dołączonym biurem i wysokiej jakości pokój bezpieczeństwa (Mamad). Urządzenia high-end: Basen (10 x 4,5 m), jacuzzi i sauna. Ogrzewanie naziemne, automatyzacja domu (inteligentny dom), inteligentna elektryczność i wewnętrzny / zewnętrzny system audio. W pełni wyposażona kuchnia luksusowa + kuchnia zewnętrzna z barem. W pełni wyposażone w luksusowe meble (w tym łóżka elektryczne). Zabezpieczenie perymetryczne. Warunek: Prawie nowy, używany średnio raz w miesiącu. Gotowy do natychmiastowego wejścia.

Lokalizacja na mapie

Tiberias, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,94M
Dzielnica mieszkaniowa Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Hadera, Izrael
od
$529,815
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,32M
Dzielnica mieszkaniowa Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,77M
Dzielnica mieszkaniowa Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Jam, Izrael
od
$2,57M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Izrael
od
$3,51M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,19M
willa w Barnea 5 pokoje z piwnicą powierzchni mieszkalnej 420 m2
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Dzielnica mieszkaniowa Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Hadera, Izrael
od
$717,915
BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera prezentuje wyjątkowy 4-pokojowy apartament w samym sercu Hadera Park! Charakterystyka: - Powierzchnia 105 m2, - 17. piętro na 19, - Super taras 40 m2, - plein view of the Ecopark, - Przestronny i jasny salon, - Stylowa kuchnia, - Trzy piękne …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,95M
Odkryj luksus życia w Tel Awiwie z tym nowym apartamentem zajmującym całe piętro, idealnie usytuowany w prestiżowych alejkach otaczających Kikar Hamedina, w samym centrum Tel Awiwu. Ta ekskluzywna nieruchomość oferuje prywatność, wyrafinowanie i wyjątkowy design w doskonałej lokalizacji miej…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się